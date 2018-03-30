Владимирская область готовится принять Всероссийский библиотечный конгресс

Владимирская область готовится принять Всероссийский библиотечный конгресс. Он пройдет с 12 – 18 мая. Основная тема - «Опираясь на прошлое, строим будущее. Роль культурного наследия в преобразовании библиотечного дела России».

Отметим, в этом году Владимир получил статус Библиотечной столицы России.

Всероссийский конгресс станет самым масштабным профессиональным форумом библиотечного дела. Во Владимир съедутся более 1000 участников из всех регионов страны. Стартует библиотечный конгресс с открытия книжного фестиваля «БиблиоБу!Фест». Ключевым событием станет пленарное заседание, которое начнет свою работу 14 мая. Во время конгресса пройдут 40 профессиональных секций на различных библиотечных площадках. Для гостей будет подготовлена специальная культурная программа, а для участников организованы визиты в государственные областные и муниципальные библиотеки.

Автор: Владимирская служба новостей