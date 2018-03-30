6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Где вы планируете провести отпуск в этом году?
1. На даче/ в деревне
2. Отправлюсь на природу с друзьями и палаткой
3. Полечу на море
4. Поеду к родственникам в гости
5. Буду валяться дома на диване
6. В этом году отпуск «не светит»
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
30.03.2018 12:01

Владимирская область готовится принять Всероссийский библиотечный конгресс
Владимирская область готовится принять Всероссийский библиотечный конгресс. Он пройдет с 12 – 18 мая. Основная тема - «Опираясь на прошлое, строим будущее. Роль культурного наследия в преобразовании библиотечного дела России».
Отметим, в этом году Владимир получил статус Библиотечной столицы России. 
Всероссийский конгресс станет самым масштабным профессиональным форумом библиотечного дела. Во Владимир съедутся более 1000 участников из всех регионов страны. Стартует библиотечный конгресс с открытия книжного фестиваля «БиблиоБу!Фест». Ключевым событием станет пленарное заседание, которое начнет свою работу 14 мая. Во время конгресса пройдут 40 профессиональных секций на различных библиотечных площадках. Для гостей будет подготовлена специальная культурная программа, а для участников организованы визиты в государственные областные и муниципальные библиотеки.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
« назад

© 2002-2018 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО "Паритет-Л" Главный редактор: Бакунин В.В.
Почта: vsn@vladnovosti.ru Телефон: (4922) 32-10-23
6+

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт