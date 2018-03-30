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Новости
30.03.2018 11:57

Уже более 50 тысяч жителей Владимирской области прошли диспансеризацию
В этом году уже более 50 тысяч жителей Владимирской области прошли диспансеризацию. Более 9 тысяч пациентов направлены на второй этап диспансеризации и прошли углублённые консультации и дополнительные диагностические исследования.
Напоминаем, что диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап включает в себя анкетирование, определение показателей холестерина, сахара в крови, индекса массы тела, флюорографию, осмотр терапевта.
Второй этап проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния), проведения углублённого профилактического консультирования и включает в себя ряд инструментально-лабораторных методов исследования и осмотров специалистов
Диспансеризации в 2018 году подлежат все родившиеся в 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1923, 1922, 1919 годах. 
Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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