Уже более 50 тысяч жителей Владимирской области прошли диспансеризацию

В этом году уже более 50 тысяч жителей Владимирской области прошли диспансеризацию. Более 9 тысяч пациентов направлены на второй этап диспансеризации и прошли углублённые консультации и дополнительные диагностические исследования.

Напоминаем, что диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап включает в себя анкетирование, определение показателей холестерина, сахара в крови, индекса массы тела, флюорографию, осмотр терапевта.

Второй этап проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния), проведения углублённого профилактического консультирования и включает в себя ряд инструментально-лабораторных методов исследования и осмотров специалистов

Диспансеризации в 2018 году подлежат все родившиеся в 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1923, 1922, 1919 годах.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства.

Автор: Владимирская служба новостей