6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Где вы планируете провести отпуск в этом году?
1. На даче/ в деревне
2. Отправлюсь на природу с друзьями и палаткой
3. Полечу на море
4. Поеду к родственникам в гости
5. Буду валяться дома на диване
6. В этом году отпуск «не светит»
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
30.03.2018 11:38

Владимирскому сутенеру вынесли приговор
В городе Владимир вынесен приговор сутенеру. По данным прокуратуры, 51-летний мужчина с апреля  2015 года по сентябрь 2016 года находил девушек, находящихся в трудном финансовом положении, и заставлял их торговать телом. На разных Интернет-сайтах он размещал объявления с фотографиями девушек и указанием их «рабочих» номеров. Поиском  клиентов и общением с ними мужчина занимался сам. 
Суд назначил сутенеру наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2018 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО "Паритет-Л" Главный редактор: Бакунин В.В.
Почта: vsn@vladnovosti.ru Телефон: (4922) 32-10-23
6+

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт