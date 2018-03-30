6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Где вы планируете провести отпуск в этом году?
1. На даче/ в деревне
2. Отправлюсь на природу с друзьями и палаткой
3. Полечу на море
4. Поеду к родственникам в гости
5. Буду валяться дома на диване
6. В этом году отпуск «не светит»
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
30.03.2018 11:28

Торт с начинкой из телефонов
Торт с необычной начинкой пришел на имя одного из осужденных, отбывающего наказание во владимирской колонии № 5. Во время досмотра посылки в коробке с вафельным тортом было обнаружено 8 сотовых телефонов, 4 зарядных устройства и 9 сим-карт. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Отметим, это уже вторая за месяц попытка доставки в ИК-5 мобильных. 5 марта в пакете среди одежды были найдены  10 сотовых телефонов и 10 зарядных устройств. Запрещенные предметы передала одна из жительниц Владимира на имя одного из осужденных.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2018 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО "Паритет-Л" Главный редактор: Бакунин В.В.
Почта: vsn@vladnovosti.ru Телефон: (4922) 32-10-23
6+

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт