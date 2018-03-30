В 2018 году во Владимирской области будет отремонтировано жилье 45 ветеранов

В 2018 году во Владимирской области планируется отремонтировать жилье 45 инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. В настоящий момент ремонт уже проведён у одного участника войны, проживающего в Петушинском районе. Ремонтные работы в жилье оставшихся 44 проведут в течение года в соответствии с утверждёнными сроками.

Отметим, за три года, с 2014 по 2017 годы, за счёт средств местных бюджетов и спонсорских средств отремонтировано жилье у 703 ветеранов на общую сумму 16,46 млн рублей.

Автор: Владимирская служба новостей