Водителей ждут сплошные проверки

С начала года с участием пьяных водителей в регионе произошло 40 ДТП. Больше всего таких происшествий зарегистрировано во Владимире, Ковровском, Муромском, Киржачском и Петушинском районах.

В целях снижения ДТП подобного рода завтра во Владимирской области пройдут массовые проверки. Сотрудники ГИБДД будут останавливать всех водителей подряд, проверять их на трезвость, а также пристегнуты ли они и их пассажиры.





Автор: Владимирская служба новостей