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29.03.2018 17:14
Водителей ждут сплошные проверки
С начала года с участием пьяных водителей в регионе произошло 40 ДТП. Больше всего таких происшествий зарегистрировано во Владимире, Ковровском, Муромском, Киржачском и Петушинском районах.
В целях снижения ДТП подобного рода завтра во Владимирской области пройдут массовые проверки. Сотрудники ГИБДД будут останавливать всех водителей подряд, проверять их на трезвость, а также пристегнуты ли они и их пассажиры.
Автор: Владимирская служба новостей