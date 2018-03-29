Сколько времени владимирцы проводят в Интернете

Исследователи выяснили, сколько времени владимирцы проводят в Интернете. 11% сообщили, что находятся в сети постоянно: по работе, для развлечения или, например, совершают покупки в онлайн-магазинах.

Большинство участников опроса - 40% - проводят в интернете от 2 до 5 часов в день. 23% засиживаются более 5 часов в сутки, 20% выделяют на общение в сети 1-2 часа в день.

Оставшиеся предпочитают проводить время в реальном мире и тратят на посещение сети Интернет менее часа в день.

Автор: Владимирская служба новостей