Участок проезжей части по Промышленному проезду ждет ремонт

Во Владимире участок проезжей части по Промышленному проезду от дома №20 «а» до дома №5/1 ждет капитальный ремонт. Такое решение вынес Октябрьский районный суд. Дело в том, что данная улично-дорожная сеть не имеет обозначенных границ проезжей части и соответствующего асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, на всем протяжении дороги имеются многочисленные повреждения, что свидетельствует о необходимости проведения капитального ремонта.

Прокуратурой города направлено исковое заявление в суд с требованиями о выделении денежных средств и проведении работ по капитальному ремонту участка проезжей части.

Суд обязал администрацию города Владимира произвести данный ремонт.

Автор: Владимирская служба новостей