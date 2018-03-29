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Новости
29.03.2018 16:48

Участок проезжей части по Промышленному проезду ждет ремонт
Во Владимире участок проезжей части по Промышленному проезду от дома №20 «а» до дома №5/1 ждет капитальный ремонт. Такое решение вынес Октябрьский районный суд. Дело в том, что данная улично-дорожная сеть не имеет обозначенных границ проезжей части и соответствующего асфальтобетонного покрытия. 
Кроме того, на всем протяжении дороги имеются многочисленные повреждения, что свидетельствует о необходимости проведения капитального ремонта.
Прокуратурой города направлено исковое заявление в суд с требованиями о выделении денежных средств и проведении работ по капитальному ремонту участка проезжей части.
Суд обязал администрацию города Владимира произвести данный ремонт.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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