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Новости
29.03.2018 16:29

Результаты проверки по факту избиения подростка-инвалида в Покрове
Прокуратурой Петушинского района проведена проверка по факту избиения подростка-инвалида в Покрове. 
Установлено, что 20 марта в избиении школьника, получившего черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения, принимали участие  пятеро подростков. Трое из них (двое мальчиков и девочка) учатся в школе №2 города Покрова. 
Несовершеннолетняя поставлена на внутришкольный учет в конце  февраля 2017 года  в связи с распитием спиртных напитков на территории школы. Между тем, администрацией школы информация в органы и учреждения системы профилактики для принятия мер в отношении нее не направлялась, на заседания комиссии по делам несовершеннолетних ее родители не вызывались.   
Иными органами системы профилактики работа с несовершеннолетней не проводилась.
В этой связи прокуратурой района директору  образовательной школы №2 города  Покрова внесено представление.
Проверочные мероприятия проведены также в Глубоковской общеобразовательной школе, где обучаются еще двое несовершеннолетних, принимавших участие в драке. Один из них на внутришкольный учет поставлен  в конце  января 2018 ода  в связи с пропусками уроков. Однако руководством школы с учащимся профилактическая работа организована ненадлежащим образом . Прокуратурой района директору школы так же внесено представление.
Выявлено, что сам пострадавший  учится в средней образовательной школе №1 города Покров, находится на домашнем обучении.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Петушинского района 25 февраля 2015  года вынесено постановление о проведении с семьей подростка индивидуальной профилактической работы по причине его ухода из дома, ночевки в подъезде многоквартирного дома. Матери несовершеннолетнего объявлено предупреждение. 
Постановлением комиссии при администрации района от 26 августа 2015 года мать мальчика привлечена к административной ответственности в виде предупреждения по  ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за нахождение ее сына без сопровождения взрослых в Москве на Курском вокзале.
Позднее мама ребенка привлечена к административной ответственности в виде штрафа и предупреждения по  ст. 20.22 и по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ  за аналогичную поездку сына  в Москву без сопровождения взрослых в Москве и распитие им алкогольного коктейля.  
 Несмотря на это длительное время семья не была поставлена на учет в единый банк данных о детях, находящихся в социально опасном положении, индивидуальная профилактическая работа с ней  не проводилась, меры профилактического характера не принимались.   
Прокуратурой главе районной администрации и  начальнику ОМВД России по Петушинскому району внесены представления. Все акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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