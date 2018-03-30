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Новости
30.03.2018 08:17

«Поют дети России»
Сегодня на базе детского технопарка «Кванториум-33» состоится региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России». 
В мероприятии примут участие школьные хоры средних и старших классов общеобразовательных организаций региона. Каждый хоровой коллектив исполнит по 3 произведения: народную песню или обработку народной песни, сочинение или аранжировку отечественного композитора-классика, сочинение отечественного композитора XX-XXI в.в. патриотического содержания. В финале фестиваля всеми участниками будет исполнена песня «С чего начинается Родина».
Победители фестиваля будут награждены грамотами департамента образования, а в период с 1 мая по 30 июня будут представлять Владимирскую область на заочном окружном туре финального этапа. Финал фестиваля состоится в Международном детском центре «Артек» в сентябре 2018 года.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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