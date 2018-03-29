В 33 регионе начались проверки всех торговых центров

В 33 регионе начались проверки всех торговых центров. Так же планируется проверить все объекты массового пребывания людей, провести специальные тренировки, чтобы выявить слабые места и быть готовыми к любым ситуациям.

За прошедшие 5 лет на территории области зарегистрировано 12 пожаров на объектах социальной сферы. Гибели и травматизма людей не допущено. За этот же период на объектах торговли произошло 123 возгорания, что составляет 1,5 процента от общего количества пожаров, зарегистрированных на территории области за 5 лет. Ущерб составил 658 миллионов рублей. Обошлось без погибших, 2 человека получили травмы. Наиболее крупным стал пожар, который произошел в мае 2014 в гипермаркете «Глобус» Владимира.

Во Владимирской области работает около 7600 стационарных объектов торговли различных форм, в том числе торговых центров и комплексов - 154. По информации департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области, к торгово-развлекательным можно отнести 37 объектов, в которых осуществляется кинопоказ и проводятся массовые мероприятия для детей.

В области уже началась масштабная работа по обследованию каждого торгового, социального, образовательного объекта и всей инфраструктуры здравоохранения на предмет пожарной безопасности. В этой работе активное участие принимает и Росгвардия.

Также принято решение о создании независимой контрольной группы под руководством областной администрации, в которую войдут представители Главного управления МЧС России по Владимирской области, прокуратуры и общественных организаций. Она будет проверять реальное состояние дел по устранению выявленных нарушений пожарной безопасности в соответствии с выданными надзорными органами предписаниями.

Автор: Владимирская служба новостей