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29.03.2018 12:50

Во Владимире задержан посредник в передаче взятки
Во Владимире задержан посредник в передаче взятки. По версии следствия, к мужчине обратилась девушка, которая хотела помочь своему брату поступить в юридический институт ФСИН России. Подозреваемый, имея знакомства с лицами из числа офицерского состава регионального УФСИН, пообещал «порешать ее вопрос».  После переговоров он озвучил сумму, требуемую для протекции при поступлении в ВУЗ.
Вечером 22 марта при получении 400 тысяч рублей мужчину поймали.  При задержании у него был изъят травматический пистолет.
В настоящее время следствием совместно с УФСБ и ОСБ УФСИН отрабатываются дополнительные эпизоды противоправного поведения мужчины, а также проводятся мероприятия, направленные на установление лица, которому планировалась передача взятки.
Расследование уголовного дела продолжается. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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