Во Владимире задержан посредник в передаче взятки

Во Владимире задержан посредник в передаче взятки. По версии следствия, к мужчине обратилась девушка, которая хотела помочь своему брату поступить в юридический институт ФСИН России. Подозреваемый, имея знакомства с лицами из числа офицерского состава регионального УФСИН, пообещал «порешать ее вопрос». После переговоров он озвучил сумму, требуемую для протекции при поступлении в ВУЗ.

Вечером 22 марта при получении 400 тысяч рублей мужчину поймали. При задержании у него был изъят травматический пистолет.

В настоящее время следствием совместно с УФСБ и ОСБ УФСИН отрабатываются дополнительные эпизоды противоправного поведения мужчины, а также проводятся мероприятия, направленные на установление лица, которому планировалась передача взятки.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей