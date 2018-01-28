Перед судом предстанут телефонные мошенники

Перед судом предстанут телефонные мошенники. По данным МВД России, уроженцы Новосибирской области звонили жителям Ковровского района и, представляясь сотрудниками полиции, сообщали, что их родственник попал в ДТП или совершил преступление. За не привлечение его к уголовной ответственности требуется определенная сумма денег.

Доверчивые ковровчане передавали курьеру денежные средства, которые тот переводил в Новосибирск, часть из которых оставляя себе.

В общей сложности мошенники обманули порядка 14 человек на сумму свыше 4,5 миллионов рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Владимирская служба новостей