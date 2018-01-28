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28.01.2018 13:27
Правительство упростило использование материнского капитала
Правительство упростило использование материнского капитала на приобретение товаров и услуг, которые предназначены для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. В документе указано, что для этого в индивидуальной программе реабилитации ребёнка-инвалида должны быть рекомендации по приобретению и использованию таких товаров и услуг, если они не указаны в перечне того, что уже предоставляется за счёт средств федерального бюджета. Кроме того, материнский капитал будет проиндексирован на 4 процента в 2020 году. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Сейчас размер выплаты составляет 453 тысячи рублей.
Автор: Владимирская служба новостей