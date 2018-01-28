На пожаре погибла пенсионерка

На пожаре погибла пенсионерка. Трагедия произошла в минувшую субботу в Коврове. Горела квартира в пятиэтажном жилом доме. Потушить огонь удалось за час. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Из дома было эвакуировано 15 человек, в том числе двое детей. Однако без жертв все равно не обошлось. В квартире, где произошел пожар, было обнаружено тело 60-летней хозяйки. Причину возгорания устанавливают эксперты.

Автор: Владимирская служба новостей