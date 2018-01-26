Владимирскую область посетил Министр МЧС Владимир Пучков

Сегодня глава МЧС России Владимир Пучков прибыл с рабочей поездкой во Владимирскую область, в ходе которой проверил готовность региона к пожароопасному периоду.

В Ковровском районе министру была представлена группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Владимирской области, предназначенная для работы в условиях пожароопасного периода. Это более 200 человек личного состава и более 80 единиц техники: новейшие образцы пожарно-спасательной техники повышенной проходимости, беспилотные летательные аппараты, квадроциклы.

Также Владимиру Пучкову была представлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Владимирской области, выполняющая ключевую функцию в реагировании на происшествия в регионе и готовая к проведению аварийно-спасательных работ в условиях крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. АМГ насчитывает 100 специалистов и 23 единицы техники, в том числе - высокомоневренную технику, способную работать в лесистой и болотистой местности.

После осмотра сил и средств территориальной подсистемы РСЧС региона Владимир Пучков пообщался с кадетами Владимирской области. Во встрече с главой чрезвычайного ведомства приняли участие 24 ученика школ Ковровского района. Ребята совместно с министром осмотрели экспозиционную выставку Года культуры безопасности, затем они в общей беседе обсудили интересующие школьников вопросы. По завершению общения Владимир Пучков подарил ребятам туристическую палатку.

В рамках проверки готовности Владимирской области глава МЧС России вручил ключи от техники пожаротушения последнего поколения.

В 2018 году Главное управление МЧС России получило от Владимира Пучкова 2 новые пожарные автоцистерны, 2 квадроцикла-болотохода и 4 беспилотных летательных аппарата.

Также министр наградил сотрудников МЧС России и представителей территориальной подсистемы РСЧС Владимирской области ведомственными медалями. Три человека получили медали «За отвагу на пожаре», два человека - медали «За содружество во имя спасения» и три человека - медали «За пропаганду пожарно-спасательного дела». Среди награжденных - житель города Владимира Михаил Морозов, сотрудник адвокатской конторы, спасший осенью 2017-го года жизнь человека на пожаре.

Во Владимирской области министр МЧС России провел заседание постоянно действующей рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, на котором обсуждались вопросы готовности региона к пожароопасному периоду.

Владимирская область относится к регионам с высоким риском возникновения пожаров. Это обусловлено значительной площадью торфяных месторождений и лесов. На территории области расположено более 100 тысяч торфяников, общая площадь лесов составляет свыше полутора миллиона гектар.

Особый контроль требуется за 189 населёнными пунктами, попадающими в зону вероятного воздействия природных пожаров.

В 2018 году для реагирования на природные пожары во Владимирской области спланирована группировка сил и средств в составе свыше 12000 человек личного состава и около 2500 единиц техники.

На протяжении последних лет в области отмечается ежегодное снижение количества природных пожаров. Так, в 2017 году число возгораний составило 8 очагов.

Глава чрезвычайного ведомства дал поручение об усилении профилактических мероприятий и мониторинга обстановки в пожароопасный период.

В целом, министр высоко оценил готовность Владимирского региона к предстоящему пожароопасному сезону.

Автор: Владимирская служба новостей