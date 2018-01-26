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Новости
26.01.2018 17:28

Жителей 33 региона обеспечивают доступным и комфортным жильем
На реализацию госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Владимирской области» в прошлом году было направлено более 1 млрд. рублей. Это позволило приобрести 213 квартир, построить объекты инженерной и транспортной инфраструктуры к более чем 200 участкам для многодетных семей, предоставить социальные выплаты на улучшение жилищных условий 389 гражданам и ипотечные кредиты по сниженным ставкам 236 гражданам. 
Лучше всех с работой справились администрации Александровского, Ковровского и Кольчугинского районов, округа Мурома, городов Гусь-Хрустального, Радужного и Суздаля. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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