Жителей 33 региона обеспечивают доступным и комфортным жильем

На реализацию госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Владимирской области» в прошлом году было направлено более 1 млрд. рублей. Это позволило приобрести 213 квартир, построить объекты инженерной и транспортной инфраструктуры к более чем 200 участкам для многодетных семей, предоставить социальные выплаты на улучшение жилищных условий 389 гражданам и ипотечные кредиты по сниженным ставкам 236 гражданам.

Лучше всех с работой справились администрации Александровского, Ковровского и Кольчугинского районов, округа Мурома, городов Гусь-Хрустального, Радужного и Суздаля.

Автор: Владимирская служба новостей