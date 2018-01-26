Владимирские стройотрядовцы отправились в "Снежный десант-2018"

Бойцы студенческих строительных отрядов «Витязь» и «Ювента» Ковровской государственной технологической академии вошли в состав сводных отрядов Всероссийского Снежного десанта в Алтайском крае. Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант» стартовала сегодня в Барнауле.

В ходе десанта студотрядовцам со всей страны предстоит пройти по малым населенным пунктам Алтайского края с шефскими концертами, с занятиями по профориентации. Кроме того, участники десанта помогут ветеранам в проведении мелкого ремонта и расчистке от снега придомовых территорий.

Автор: Владимирская служба новостей