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26.01.2018 16:50

Владимирские стройотрядовцы отправились в "Снежный десант-2018"
Бойцы студенческих строительных отрядов «Витязь» и «Ювента» Ковровской государственной технологической академии вошли в состав сводных отрядов Всероссийского Снежного десанта в Алтайском крае. Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант» стартовала сегодня в Барнауле. 
В ходе десанта студотрядовцам со всей страны предстоит пройти по малым населенным пунктам Алтайского края с шефскими концертами, с занятиями по профориентации. Кроме того, участники десанта помогут ветеранам в проведении мелкого ремонта и расчистке от снега придомовых территорий. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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