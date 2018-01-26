Во Владимире задержан «цветочный» вор

Во Владимире задержан «цветочный» вор. По данным регионального Управления МВД, ночью 21 января из торгового павильона неизвестный похитил букет роз стоимостью 2 тысячи рублей. По словам продавщицы, в магазин зашел молодой человек и попросил упаковать розы, оплатив при этом покупку. Однако то, каким образом были упакованы цветы, мужчине не понравилось. Тогда он подошел к витрине, схватил еще один букет и убежал. Найти беглеца помогли записи с камер видеонаблюдения. В настоящее время в отношении 28-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело.

Автор: Владимирская служба новостей