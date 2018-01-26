Во владимирских магазинах найдено большое количество просрочки

Активисты проекта «Народный контроль» проверили торговые точки, на которые жаловались владимирцы. В список попали два «Квартала» и один «Магнит». Так, в магазине «Квартал» на Октябрьском проспекте, 41 контролеры нашли на прилавках большой спектр просроченных товаров, среди которых были маринованные консервы, салаты и квашеная капуста. Помимо этого, в продаже находились битые куриные яйца и товары, условия хранения которых не соблюдались. Активисты так же не смогли установить дату и место производства на хлебобулочных изделиях.

В другом «Квартале», что на улице Балакирева, тоже были найдены продукты с истекшим сроком годности. Общественники сняли с полок яйца 2016 года и помидоры черри, на которых неоднократно переклеивались сроки годности, но свежими их сделать так и не удалось.

Третьим в списке магазинов стал «Магнит» на проспекте Строителей, 10. Без просрочки здесь так же не обошлось. С прилавков были сняты гнилые фрукты и овощи, помидоры черри, которые пролежали на 28 дней больше заявленного на упаковке срока.

Автор: Владимирская служба новостей