6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Пойдете ли Вы на выборы Президента РФ 18 марта 2018 года?
1. Да/конечно
2. Возможно
3. Пока не решил(-а)
4. Нет
5. Мне это не интересно
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
26.01.2018 12:53

Во Владимире вынесли приговор бывшему сотруднику полиции
Во Владимире вынесли приговор бывшему сотруднику полиции. Антона Гуденко признали виновным в получении взятки и незаконном обороте боеприпасов.
По данным следствия, в марте прошлого года обвиняемый вступил во внеслужебные отношения со знакомым, имевшим связи с бизнесменами, оказывающими ритуальные и похоронные услуги. 
За денежное вознаграждение он сообщал «Владимирской ритуальной компании» о фактах смерти граждан и контактные данные родственников умерших.
За эту «услугу» полицейский получал от 4 до 5 тысяч за каждую информацию. 
По оценкам следствия, за указанный период Гуденко получил 94 тысячи рублей.
Кроме того, следствием установлено, в 2016 году бывший полицейский в подвале дома в рюкзаке обнаружил 223 боевых патрона, которые добровольно не сдал в правоохранительные органы, а хранил у себя.
Приговором суда Гуденко назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2018 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО "Паритет-Л" Главный редактор: Бакунин В.В.
Почта: vsn@vladnovosti.ru Телефон: (4922) 32-10-23
6+

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт