Во Владимире вынесли приговор бывшему сотруднику полиции

Во Владимире вынесли приговор бывшему сотруднику полиции. Антона Гуденко признали виновным в получении взятки и незаконном обороте боеприпасов.

По данным следствия, в марте прошлого года обвиняемый вступил во внеслужебные отношения со знакомым, имевшим связи с бизнесменами, оказывающими ритуальные и похоронные услуги.

За денежное вознаграждение он сообщал «Владимирской ритуальной компании» о фактах смерти граждан и контактные данные родственников умерших.

За эту «услугу» полицейский получал от 4 до 5 тысяч за каждую информацию.

По оценкам следствия, за указанный период Гуденко получил 94 тысячи рублей.

Кроме того, следствием установлено, в 2016 году бывший полицейский в подвале дома в рюкзаке обнаружил 223 боевых патрона, которые добровольно не сдал в правоохранительные органы, а хранил у себя.

Приговором суда Гуденко назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.





Автор: Владимирская служба новостей