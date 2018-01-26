Главврач «Городской больницы № 6 Владимира» подозревается в мошенничестве

Главврач «Городской больницы № 6 Владимира» подозревается в мошенничестве.

Следствием установлено, что в рамках договоров, заключенных с ООО НПВЛ «Лиана» на услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования, составлялась ложная документация о выполненных работах.

По предварительным оценкам следствия, в результате мошеннических действий на расчетный счет компании «Лиана» незаконно было перечислено более 400 тысяч рублей бюджетных средств.

В отношении подозреваемой решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей