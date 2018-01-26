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26.01.2018 12:06
Главврач «Городской больницы № 6 Владимира» подозревается в мошенничестве
Главврач «Городской больницы № 6 Владимира» подозревается в мошенничестве.
Следствием установлено, что в рамках договоров, заключенных с ООО НПВЛ «Лиана» на услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования, составлялась ложная документация о выполненных работах.
По предварительным оценкам следствия, в результате мошеннических действий на расчетный счет компании «Лиана» незаконно было перечислено более 400 тысяч рублей бюджетных средств.
В отношении подозреваемой решается вопрос об избрании меры пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается.
Автор: Владимирская служба новостей