Светлана Орлова посетила деревообрабатывающее предприятие в Муроме

Губернатор Светлана Орлова во время рабочей поездки в Муром посетила одно из крупнейших предприятий области, которое занимается деревообработкой — закрытое акционерное общество «Муром». В этом году ему исполняется 85 лет. Глава региона осмотрела производственные мощности завода и его продукцию.

Активное развитие предприятия началось в 2015 году. Тогда проект муромского завода по расширению высокотехнологичных производственных мощностей выпуска фанерной продукции был включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Объём инвестиций по проекту составляет почти 753 млн. рублей. В рамках его реализации созданы 207 рабочих мест. Проект был досрочно завершен, и новая высокотехнологичная линия - единственная в России - успешно запущена в эксплуатацию.

С помощью администраций Владимирской области и округа Мурома сейчас реализуется крупный инвестпроект - строительство завода по производству плит. В настоящее время проводятся проектные работы, а сам завод планируется возвести к 2020 году.

Все цеха предприятия оснащены высокотехнологичным современным оборудованием. Ежегодно здесь выпускается 150 тысяч кубометров фанеры и 120 тысяч кубометров древесно-стружечных плит. Продукция завода экспортируется в 29 стран мира на трех континентах. Клиентами предприятия являются строительные, мебельные и торговые организации как в России, так и за рубежом. В структуре поставок ЗАО «Муром» экспорт занимает более 80 процентов, а на территории России продукция предприятия представлена практически во всех регионах.

Объём отгруженных товаров собственного производства в 2017 году составил 3 миллиарда рублей. В настоящее время на заводе работает почти 1200 человек.

Автор: Владимирская служба новостей