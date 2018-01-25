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Новости
25.01.2018 17:33

«От Интернета оторвись – своим здоровьем займись!»
В это воскресенье на Соборной площади Владимира состоится оздоровительная акция «От Интернета оторвись – своим здоровьем займись!», приуроченная к Международному дню без Интернета. 
Каждый сможет измерить артериальное давление, показатели пульса, рост и вес, а также принять участие в молодежной игре-квесте. Её участникам расскажут о работе бригады скорой медицинской помощи, о деятельности донорской службы на примере передвижного мобильного комплекса областной станции переливания крови и о способах профилактики ВИЧ/СПИДа.
Кроме того, на площадке уличных тренажеров в парке Липки специалисты Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины поведают участникам акции об основных правилах при выполнении физических упражнений и раздадут буклеты на тему здорового образа жизни.
Акция пройдут с 12 до 16 часов. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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