«От Интернета оторвись – своим здоровьем займись!»

В это воскресенье на Соборной площади Владимира состоится оздоровительная акция «От Интернета оторвись – своим здоровьем займись!», приуроченная к Международному дню без Интернета.

Каждый сможет измерить артериальное давление, показатели пульса, рост и вес, а также принять участие в молодежной игре-квесте. Её участникам расскажут о работе бригады скорой медицинской помощи, о деятельности донорской службы на примере передвижного мобильного комплекса областной станции переливания крови и о способах профилактики ВИЧ/СПИДа.

Кроме того, на площадке уличных тренажеров в парке Липки специалисты Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины поведают участникам акции об основных правилах при выполнении физических упражнений и раздадут буклеты на тему здорового образа жизни.

Акция пройдут с 12 до 16 часов.

Автор: Владимирская служба новостей