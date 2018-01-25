Владимирец вышел в финал конкурса «Лидеры России»

Представитель Владимирской области вошел в число финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Заместитель генерального директора по экономике и финансам компании «АРК» Илья Львов успешно преодолел испытания двух полуфиналов в Центральном федеральном округе.

Илья Львов – уроженец города Владимира. После окончания местного Промышленно-коммерческого лицея учился на технико-экономическом факультете Владимирского госуниверситета, а после – в аспирантуре РАНХиГС при Президенте РФ. Имеет степень кандидата экономических наук.





«Конкурс «Лидеры России» – это возможность прямого общения с первыми лицами страны, с людьми, которые всегда на острие мировых событий, которые формируют направление движения государства. Попасть в круг таких людей дорогого стоит. Это колоссальный опыт, – поделился впечатлениями от конкурса Илья Львов. – И, конечно, хотелось испытать себя. Для меня стало очень приятным открытием, сколько у нас талантливых молодых профессионалов: грамотных, позитивных, открытых, с горящими глазами. И при этом уже состоявшихся, достойно занимающих высокие руководящие посты».

Всего в России отобрано 300 финалистов конкурса. Все они получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей. Лучших из лучших определят в финале, который пройдет с 6 по 11 февраля в Сочи. Победители конкурса «Лидеры России» получат уникальную возможность в течение года общаться с наставниками, в числе которых ведущие управленцы страны.

Владимирец Илья Львов пока не решил, как использовать возможность для дальнейшего обучения, предоставляемую победителям конкурса. Говорит, что полностью сконцентрирован на финале. А среди персон, наиболее интересных ему в качестве персональных наставников, он назвал Германа Грефа, Сергея Кириенко, Антона Силуанова и Александра Бравермана.

Автор: Владимирская служба новостей