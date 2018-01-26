Сегодня - Международный день таможенника

Сегодня - Международный день таможенника. На сегодняшний день во Всемирную таможенную организацию входят таможенные администрации 180 стран, в том числе и Российской Федерации. Направления, в которых задействованы таможенные службы разных стран, могут отличаться, но главные задачи одни: упрощение и гармонизация процедур международной торговли, развитие информационных технологий, обеспечение безопасности граждан.

Особым подарком к празднику стали итоги конкурса на лучший коллектив внутреннего таможенного поста (пограничные таможенные посты не учитывались) за 2017 год, который проводило Центральное таможенное управление. По совокупности показателей 1 место занял Владимирский таможенный пост - центр электронного декларирования.

При выявлении победителя конкурсная комиссия учитывала правильность исчисления, своевременность и полноту перечисления таможенных платежей в федеральный бюджет, объем товарооборота и число таможенных деклараций на каждого инспектора, количество выявленных нарушений в области таможенного дела, взаимодействие с участниками внешнеэкономической деятельности, состояние служебной и трудовой дисциплины и другие показатели.

Владимирский таможенный пост (центр электронного декларирования) на сегодняшний день является ключевым таможенным постом в структуре Владимирской таможни. Используя технологию удаленного выпуска товаров, пост взаимодействует с таможнями 20 регионов центра России, таможнями Санкт-Петербурга, Краснодарского и Забайкальского краев, а также таможенно-логистическими терминалами, расположенными в приграничных зонах. 82% деклараций, оформленных с применением удаленного выпуска, приходятся на товары, находящиеся в регионе деятельности Владимирской таможни. В среднем ежедневно постом оформляется 240 деклараций на товары.

В 2017 году с Владимирской таможней работали 1467 предприятий и организаций – участников внешней торговли. Задекларировано 124 тысячи товаров общей стоимостью 2,4 миллиарда долларов. Инспекторы оформили более 60 тысяч деклараций (из них 93% - центр электронного декларирования), в доходную часть федерального бюджета поступило более 24 миллиардов рублей.

Автор: Владимирская служба новостей