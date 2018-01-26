Владимирцы приглашаются на спортивный праздник

В воскресенье во Владимире пройдет спортивный праздник, приуроченный к Международному дню без Интернета . В программе: открытая тренировка по спортивному ориентированию, где все желающие смогут попробовать свои силы на дистанциях различной сложности, товарищеские игры среди футбольных команд, конные соревнования по преодолению препятствий «Веселые старты», открытое первенство спортивной школы по самбо среди юношей и другие спортивные мероприятия.

Программа праздника:

- Спортивно-адаптивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта (ул. Вокзальная, д. 65-а)

13.00 - Открытое первенство школы по пауэрлифтингу (жим лежа) «Спорт без границ».

- Парк «Дружба»

11.00 - первенство конноспортивной школы по радиоспорту (спортивная радиопеленгация, спринт);

12.00 - Фестиваль ГТО, дисциплина «Туристский поход с проверкой туристских навыков». Регистрация участников – с 11:30;

13.00 – 15.00 - Открытая тренировка по спортивному ориентированию:

- дистанции для всех желающих;

- дистанции для воспитанников СШОР.





- Стадион «Торпедо»

10.00 – 16.00

Футбольный клуб «Торпедо-Владимир» организует турнир на Кубок открытия сезона-2018. Сначала пройдут товарищеские игры среди команд СШОР 2003-2004 гг.р. Участвуют две владимирские команды и команды из Мурома и Коврова.

В 13.00 начнутся товарищеские матчи среди взрослых команд. Участвуют футболисты ФК «Торпедо», ФК «Муром», сборная ветеранов владимирской футбольной команды, а также сборная команда города Коврова.

Полуфиналы встреч намечены на 13.00, после чего победители соревнований сойдутся в главном поединке. Планируется, что игры будут длиться по 30 минут.

Футбольный клуб «Торпедо-Владимир» предложит зрителям горячий чай и выпечку. Также любителей футбола ожидают сюрпризы и конкурсы от клуба и партнёра чёрно-белых - пиццерии «Папа Джонс».





- Дворец спорта «Лидер» на стадионе «Торпедо»

11.00 – Открытое первенство спортивной школы по самбо им. Е.В. Чичваркина среди юношей 2005-2006 гг.р.





- Мкр. Заклязьменский , ул. Восточная, д. 2 (манеж)

09.00-18.00.

Конный спорт. Соревнования по преодолению препятствий «Веселые старты». Среди всадников - с 9.00 до 18.00, среди спортсменов без лошадей - в перерывах между выступлениями конкуристов.





- СШОР по боксу

12.00 - «Веселые старты» с учащимися школы.





- СШОР по спортивной борьбе (г.Владимир, ул. Студенческая, 6 Г)

12.00 - Мастер-класс для дошкольников. Программа включает в себя показательную разминку с озвучиванием названий элементов, технические действия в стойке и партере с озвучиванием, историю современной классической и греко-римской борьбы.

Автор: Владимирская служба новостей