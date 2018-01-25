6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Пойдете ли Вы на выборы Президента РФ 18 марта 2018 года?
1. Да/конечно
2. Возможно
3. Пока не решил(-а)
4. Нет
5. Мне это не интересно
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
25.01.2018 17:17

Во Владимире пройдет акция «День без Интернета»
В предстоящее воскресенье во Владимире пройдет акция «День без Интернета». Посетители смогут поучаствовать в различных мастер-классах, познакомиться с выставками творческих работ получателей социальных услуг, увидеть спортивный флешмоб, получить консультации по назначению мер социальной поддержки, в том числе по новым выплатам на детей. Для гостей будет организовано чаепитие. 
В 14.00 программу праздника завершит творческая программа, посвященная 80-летию Владимира Высоцкого «…Но я приду по ваши души!».
Акция пройдет в Областном дворце культуры и искусства (г.Владимир, ул.Диктора Левитана, 4). Начало в 13.00. Вход бесплатный.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2018 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО "Паритет-Л" Главный редактор: Бакунин В.В.
Почта: vsn@vladnovosti.ru Телефон: (4922) 32-10-23
6+

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт