Во Владимире пройдет акция «День без Интернета»

В предстоящее воскресенье во Владимире пройдет акция «День без Интернета». Посетители смогут поучаствовать в различных мастер-классах, познакомиться с выставками творческих работ получателей социальных услуг, увидеть спортивный флешмоб, получить консультации по назначению мер социальной поддержки, в том числе по новым выплатам на детей. Для гостей будет организовано чаепитие.

В 14.00 программу праздника завершит творческая программа, посвященная 80-летию Владимира Высоцкого «…Но я приду по ваши души!».

Акция пройдет в Областном дворце культуры и искусства (г.Владимир, ул.Диктора Левитана, 4). Начало в 13.00. Вход бесплатный.

Автор: Владимирская служба новостей