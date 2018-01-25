В Коврове и Гусь-Хрустальном появятся акушерские корпуса
В следующем году планируется сдать восьмиэтажный акушерский корпус Гусь-Хрустальной городской больницы. По проекту, там появятся отделение патологии, родильное, послеродовое и обсервационное отделения, а также помещения приемно-выписной зоны. После реконструкции здание акушерского корпуса будет соединено с терапевтическим корпусом надземной переходной галереей. Кроме этого, там появятся кислородная станция и зона отдыха с беседками и другими элементами благоустройства, а для бесперебойного электроснабжения предусмотрена дизель-генераторная. В акушерском корпусе в Гусь-Хрустальном установлены окна и подведены инженерные коммуникации, в ближайшие дни заработает система отопления. На очереди – внутренняя отделка помещений.
А в 2020 году откроется пятиэтажный акушерский корпус Ковровской многопрофильной городской больницы №1, который так же будет оснащен всем необходимым оборудованием.
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