Во Владимире состоится фестиваля «WELCOME FOODBALL CUP 2018»

Сегодня в Суздале в рамках отборочного тура Всероссийского кулинарного конкурса «Chef à la Russe» состоится презентация международного турнира и гастрономического фестиваля «WELCOME FOODBALL CUP 2018» во Владимире, а также «Роудшоу-2018» по городам-организаторам Чемпионата мира по футболу федерального проекта «Гастрономическая карта России». В мероприятии примут участие представители администрации Владимирской области, гости из Калининграда и Нижнего Новгорода, эксперты в сфере туризма и кулинарии.

Участники расскажут о разработке специального «Футбольного меню» и стритфуда для болельщиков Чемпионата. Кроме того, вице-президент Ассоциации малых туристских городов России Игорь Кехтер подведёт итоги 10-летней истории фестиваля «Праздник лаптя» в Суздале, а президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев расскажет о программе продвижения российской кухни в рамках сотрудничества с Международной Ассоциацией шеф-поваров.

Автор: Владимирская служба новостей