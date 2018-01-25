Очередной выезд ВК «Владимир»

Игры выездного 8 тура для волейбольного клуба «Владимир» начались в Санкт-Петербурге против местного «Автомобилиста». Этот коллектив является фарм-командой вновь созданного в этом сезоне клуба высшего дивизиона чемпионата России питерского «Зенита» и имеет право включать в свою заявку на матчи игроков из команды суперлиги. Этим правом «Автомобилист» на своей площадке воспользовался.

В первый игровой день 17 января наши ребята выиграли со счетом 3:1 (14:25, 25:22, 25:21, 25:16). Начало игры у владимирцев не задалось, сказалось волнение и нервозность в действиях игроков, повлекшие за собой большое количество ошибок. Ряд перестановок позволили изменить ход игры, уменьшилось количество собственного брака, ребята заиграли более раскованно, но в тоже время собранно и дисциплинированно, что привело к достаточно уверенной победе в четырех партиях.

Второй матч 18 января завершился для нашей команды поражением 0:3 (23:25, 13:25, 23:25). Комментируя матч главный тренер Денис Гаркушенко отметил, что в этой игре не хватило эмоций у всех игроков, хотя вели в первой и третьей партиях 2 и 4 очка соответственно, однако собственные ошибки не позволили одержать победу хотя бы в одной партии.

Сегодня команда выезжает в Воронеж на игры с местным "Кристаллом" 27-28 января и сразу в Белгород 30-31 января с "Технологом-Белогорье". Предстоят четыре непростые игры с соперниками, претендующими, как и наша команда, на выход в финал высшей лиги в числе четырех команд зоны «Запад».

В турнире команды провели разное количество игр. По-прежнему безоговорочный лидер «Подмосковье» из Одинцово, волейбольный клуб «Владимир» занимает второе место, на третье место на сегодняшний день вышли волейболисты «Динамо-МГТУ» из Майкопа. Реальные шансы попасть в заветную четверку имеют расположившиеся следом «Автомобилист», «Элвари-Сахалин», «Технолог-Белогорье» и воронежский «Кристалл».

Автор: Владимирская служба новостей