Риски вокруг создания мусорного полигона в Киржачском районе продолжают сохраняться

После критики экспертов Общероссийского народного фронта (ОНФ) и их обращения в Генпрокуратуру и в Рослесхоз, администрация Киржачского района Владимирской области отменила постановление об изменении статуса земельных участков, позволяющее в перспективе построить мусорный полигон около деревни Филипповское. Однако в ОНФ опасаются, что полигон строительных отходов все же может появиться в Киржачском районе в ближайшее время.

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов обратил внимание, что теперь администрация Киржачского района планирует провести общественные слушания по строительству мусороперерабатывающего предприятия, а также подготовить новое постановление, касающееся статуса земельного участка.





«Мы будем продолжать держать ситуацию на контроле, чтобы вдруг этот полигон вдруг не появился внезапно на соседнем участке. Любые попытки создания подобных сооружений не должны проходить мимо граждан, проживающих в этой местности. Такие решения должны приниматься только с учетом мнения граждан, при положительном результате экологической экспертизы и анализе экономической целесообразности. В случае с планируемым строительством полигона в Киржачском районе мнения граждан учтены не были, а, с точки зрения экологической безопасности, его создание в болотистой местности нанесло бы не только непоправимый вред окружающей среде, но и отравило в радиусе несколько десятков километров грунтовые воды», – отметил Миронов.





Кроме того, по его словам, эксперты ОНФ неоднократно говорили о том, что вывозить и захоранивать строительные отходы на полигонах нерентабельно.





«Это действительно уже прошлый век. Гораздо более эффективно пустить их на переработку, и для этого их необязательно вывозить на сотни километров из Москвы. Большое количество перерабатывающих предприятий существуют во всем Центральном федеральном округе, и они готовы принять для последующей переработки эти отходы. Мы продолжаем держать ситуацию с полигоном в Киржачском районе и планируемыми потоками строительных отходов из Москвы на нашем контроле», – резюмировал Миронов.





Напомним, ранее в ОНФ обратились местные жители с жалобой на предполагаемое строительство в лесной зоне рядом с деревней Филипповское Владимирской области мусорного полигона размером 1,2 тыс. га. После этого экспертами ОНФ были направлены обращения в Генпрокуратуру и в Рослесхоз.

Автор: Владимирская служба новостей