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Новости
25.01.2018 13:16

Во Владимирской области проводится проверка по факту смерти новорожденного
Во Владимирской области проводится проверка по факту смерти новорожденного. По данным следствия, накануне ночью мама, услышав, что месячная дочка заплакала, забрала ее к себе и стала кормить грудью. Однако во время кормления она уснула, а когда очнулась, девочка уже не дышала. Прибывшие на место врачи констатировали смерть новорожденной. Смерть малышки наступила в результате асфиксии, вызванной перекрытием дыхательных путей.
Известно, что это был пятый ребенок в семье. Родилась девочка в декабре прошлого года. Семья с достаточно низким материальным достатком проживает в частном домовладении с частичными удобствами. Родители ко всем детям старались проявлять заботу и внимание.
Отметим, за два года при аналогичных обстоятельствах в регионе погибло трое малышей. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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