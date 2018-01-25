Владимирцы выбирают мобильный интернет

Владимир – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги развития компании в регионе за 2017 год. В соответствии с общероссийскими трендами, во Владимирской области доля интернет-пользователей Tele2 выросла на 6%, интернет-трафика клиенты скачали почти в два раза больше. Растет популярность мобильного интернета, жители региона стали чаще покупать современные смартфоны, планшеты или модемы для выхода в сеть Tele2.

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), активно растет популярность мобильного интернета. В прошедшем году число его абонентов впервые превысило число пользователей проводного доступа в сеть. Так, проникновение мобильного интернета составило 70%, а проникновение desktop-интернета – 64%.

Отвечая потребностям абонентов, в июле 2017 года Tele2 запустила 4G во Владимирской области, в течение года совершенствовала покрытие 3G. Повышение доступности скоростного мобильного интернета повлияло на активность абонентов компании. Согласно внутренним исследованиям оператора, за 2017 год:

На 196% вырос объем интернет-трафика, который скачивают абоненты Tele2 в месяц.

На 6% выросла доля интернет-пользователей в сети оператора.

На 9% выросло число устройств с поддержкой 3G/4G в сети Tele2. Сегодня 61% клиентов оператора используют современные устройства, при этом показатель растет быстрыми темпами.

В регионе рекордный объем интернет-трафика скачал абонент из города Муром. За декабрь показатель составил 865 Гб. Этого хватило бы на просмотр онлайн примерно 1,2 тысячи фильмов в HD-качестве или на 4 млн фотографий в соцсетях.

Высокие темпы роста ключевых показателей стали возможными, в том числе, благодаря доступным ценам на услуги связи Tele2. В апреле 2017 года Tele2 запустила новую линейку тарифов «Мой Tele2». В предложениях были учтены современные потребности абонентов – различные пакеты трафика, минут и SMS за доступную плату. Помимо этого, их пользователям открыты специальные возможности – комплексная услуга переноса остатков интернет-трафика, минут и SMS на следующий месяц, бесплатный доступ в наиболее популярные соцсети и мессенджеры (кроме видеозвонков), обмен минут на мегабайты по курсу 100 минут = 1024 Мб.





Юрий Рогожкин, директор владимирского филиала Tele2:

«Для нас главным показателем эффективности нашей деятельности является то, что с каждым днем все больше жителей Владимирской области выбирает Tele2 в качестве оператора мобильной связи. Прошедший год можно назвать знаковым, он принес много новых и положительных изменений – современные сети 3G и 4G охватили практически всю территорию Владимирской области, а клиентам стали доступны инновационные, но по-прежнему выгодные и простые тарифы и услуги. В 2018 году мы намерены продолжать укрепление позиции оператора в регионе».





В июле 2017 года Tele2 запустила сеть 4G в регионе. Сразу на старте услуги скоростного интернета четвертого поколения стали доступны большинству жителей Владимира и Владимирской области – сеть охватила крупные города и большинство поселков. Тем не менее, компания продолжает совершенствовать качество связи и расширять покрытие сети.

Так, с ноября 2017 года Tele2 развернула сеть 4G в городах – Радужный, Камешково, Александров, Киржач и Петушки, а также в селах – Второво в Камешковском районе, Лемешки, Павловское и Мордыш в Суздальском районе, деревне Ополье в Юрьев-Польском районе и деревне Васильевка в Собинском районе.

Сеть 3G была запущена в населенных пунктах – Межищи в Муромском районе, Новишки, Чулково и Литовка в Гороховецком районе, Арсаки и Андреевское в Александровском районе, Малышево и Лобаново в Селивановском районе, Климово и Першино в Киржачском районе, Кондаково в Меленковском районе, Ильино в Судогодском районе, Неклюдово в Гусь-Хрустальном районе, Цепелево в Собинском районе, Павловское в Ковровском районе, Станки в Вязниковском районе и Менчаково в Суздальском районе.

Кроме этого, компанией были проведены работы по увеличению скорости передачи данных в сети 4G во Владимире и пригороде. А также было улучшено покрытие 3G и 4G в микрорайоне Юрьевец, на проспектах – Ленина и Суздальском, на Рокадной дороге, а также на улицах – Егорова, Лакина, Большой Нижегородской, Строителей, Мира, 1-я Пионерской, Электрозаводской, Добросельской, 3-я Кольцевой, Тихонравова и Восточной.

Во Владимирской области работы по улучшению качества связи и покрытия 4G затронули города Ковров, Гусь-Хрустальный и Собинку, 3G – город Вязники, поселки Ставрово и Ворша в Собинском районе, поселок Городищи в Петушинском районе, поселок Пакино в Ковровском районе, село Паустово в Вязниковском районе.





Сергей Саляев, технический директор владимирского филиала Tele2:

«В 2017 году мы взяли курс на масштабное техническое развитие Tele2 во Владимирской области. Если всего несколько лет назад скоростной мобильный интернет был привилегией, в основном, для жителей больших городов, то сегодня он стал частью повседневной жизни и для населения области. В том числе, в малых и удаленных населенных пунктах. Несмотря на то, что нашей компанией уже проделана масштабная работа, на достигнутом останавливаться мы не собираемся. Сегодня покрытие 4G развернуто на территории, где проживает 80% населения региона. Сеть 3G доступна для 90% жителей Владимирской области. В наших планах – продолжать развитие сети в регионе и запускать новые базовые станции».

Автор: Владимирская служба новостей