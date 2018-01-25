Во Владимирской области задержаны сбытчики наркотиков

Во Владимирской области задержаны сбытчики наркотиков. Ими оказались 28-ми и 29-летний жители Ярославской области, и 20-ти и 24-летние жители Нижегородской области. При их досмотре в карманах одежды было обнаружено более 50 пакетиков с расфасованным наркотическим средством группы «PVP». Общая масса изъятой из оборота «синтетики» - более 36 граммов.

По данным оперативников, с декабря прошлого года и до момента задержания фигуранты приобретали запрещенные вещества через онлайн-площадку, а затем сбывали их путем организации тайников-закладок в разных районах Владимира.

В настоящее время в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.





Автор: Владимирская служба новостей