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Новости
25.01.2018 12:39

Во Владимирской области задержаны сбытчики наркотиков
Во Владимирской области задержаны сбытчики наркотиков. Ими оказались 28-ми и 29-летний жители Ярославской области, и 20-ти и 24-летние жители Нижегородской области. При их досмотре в карманах одежды было обнаружено более 50 пакетиков с расфасованным наркотическим средством группы «PVP». Общая масса изъятой из оборота «синтетики» - более 36 граммов.
По данным оперативников, с декабря прошлого года и до момента задержания фигуранты приобретали запрещенные вещества через онлайн-площадку, а затем сбывали их путем организации тайников-закладок в разных районах Владимира. 
В настоящее время в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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