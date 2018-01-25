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25.01.2018 09:39
«Орел и Решка» может приехать во Владимир
Телеканал «Пятница!» готовит новый сезон известной передачи о путешествиях. На этот раз ведущие трэвел-шоу «Орел и Решка» собираются посетить российские города. Какой город попадет в объективы телекамер теперь решает телезритель.
В рамках подготовки к новому сезону «Пятница!» запустила народное голосование. Чтобы увидеть свой город в популярной передаче, жители Владимира могут проголосовать за него на официальном сайте телеканала.
Поддержать свой город и сделать его лидером голосования можно на официальном сайте телеканала и по ссылке.
Кстати, на данный момент за Владимир свои голоса отдали 171 человек. Так же в списке: Муром и Ковров.
Автор: Владимирская служба новостей