«Орел и Решка» может приехать во Владимир

Телеканал «Пятница!» готовит новый сезон известной передачи о путешествиях. На этот раз ведущие трэвел-шоу «Орел и Решка» собираются посетить российские города. Какой город попадет в объективы телекамер теперь решает телезритель.

В рамках подготовки к новому сезону «Пятница!» запустила народное голосование. Чтобы увидеть свой город в популярной передаче, жители Владимира могут проголосовать за него на официальном сайте телеканала.

Поддержать свой город и сделать его лидером голосования можно на официальном сайте телеканала и по ссылке

Кстати, на данный момент за Владимир свои голоса отдали 171 человек. Так же в списке: Муром и Ковров.

Автор: Владимирская служба новостей