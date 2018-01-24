Во Владимирской области могут начать выращивать и перерабатывать лен

Светлана Орлова провела рабочее совещание, посвященное перспективам выращивания и переработки льна во Владимирской области.

Губернатор отметила, что сейчас в России активно обсуждается вопрос о возрождении традиций льноводства, меняется к лучшему ситуация в льняной отрасли.





«История показывает, что это очень важное производство. Лён является уникальным материалом. Постоянно растущий спрос на льняное волокно в мире обусловлен расширением его использования в самых разных сферах, - подчеркнула Светлана Орлова. - Есть хорошая возможность начать процесс по возрождению выращивания льна. Поэтому необходима детальная проработка всех аспектов по развитию этой отрасли».





«Владимирская область имеет большие перспективы в этом направлении. Для развития отрасли есть всё - сельскохозяйственная, промышленная базы, в регионе можно начать подготовку высококвалифицированных специалистов , - отметил Виктор Иванов, который по поручению главы государства занимается вопросами возрождения льнопроизводства . – С этого года вводятся хорошие меры господдержки предприятий, которые занимаются выращиванием льна. Президент Владимир Путин полностью поддерживает развитие льнопроизводства».





Виктор Иванов предложил рассмотреть вопрос создания в ряде территорий 33-го региона экспериментальных площадок по выращиванию этой сельскохозяйственной культуры. Он отметил, что Владимирская область может стать межрегиональным центром по выращиванию и глубокой переработки льна.

Почти 33 процента готовых льняных тканей, по данным Росстата, производится во Владимирской области. Неоспоримыми преимуществами современных высокотехнологичных материалов на основе льна являются доступность и низкая стоимость сырья, высокие физико-химические и технические качества, минимальные экологические нагрузки, независимость от зарубежных поставщиков сырья и технологий.

Некогда крупный льноперерабатывающий комплекс нашей области на сегодняшний день представлен шестью основными промышленными предприятиями: холдинговой компанией «Владимирский текстиль», вязниковским «Предприятием нетканых материалов», компанией «Промцентр», обществом «Тамиал», Ярцевской фабрикой и Паустовской ткацкой фабрикой. Они выпускают льняную пряжу, нетканые материалы и льняные ткани технического назначения. Закупка сырья производится преимущественно из Республики Беларусь на рыночных условиях.

Исторически лён-долгунец возделывался в Вязниковском и Меленковском районах. В 1990-е годы посевная площадь этой культуры была около 400 гектаров. Тогда во Владимирской области была предпринята попытка возрождения выращивания льна, но из-за сложных перестроечных процессов, опыт оказался неудачным. С 2007 года компания «Ручейки» Юрьев-Польского района выращивает лён-кудряш для переработки на масло.

Как отметила Губернатор Светлана Орлова, оценка возможности выращивания льна включает в себя решение сразу нескольких вопросов. Это выделение достаточных объёмов посевных площадей, формирование материально-технической базы сельскохозпредприятий, рынка сбыта, обеспечение отрасли квалифицированными профильными специалистами, организационная и финансовая поддержка государства.

Глава региона предложила организовать в рамках 6-го Владимирского экономического форума «круглый стол», посвященный выращиванию и глубокой переработке льна. Как отметили участники совещания, в настоящее время очень важно проведение подобной встречи, на которой будет обсуждаться своего рода подъём Нечерноземья.

В заключении совещания было принято решение создать рабочую группу по изучению проблемы организации регионального льняного комплекса. Также планируется привлечь экспертов для проработки вопроса о возможности восстановления или создания на базе бывшего Вязниковского льнокомбината современного текстильного производства с полным циклом от «поля до глубокой переработки».

Автор: Владимирская служба новостей