Во Владимире задержан «велосипедный» вор

Во Владимире задержан «велосипедный» вор. Им оказался 27-летний местный житель. По данным следствия, с ноября 2017 года по январь текущего года молодой человек проникал в подъезды домов, откуда похищал оставленные велосипеды, перекусывая тросовый замок. На его счету порядка 10 краж. Сумма ущерба оставила почти 200 тысяч рублей.

Похищенное имущество он продавал по заниженной стоимости.

В отношении вора возбуждены уголовные дела. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей