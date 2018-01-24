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24.01.2018 13:23
Во Владимире задержан «велосипедный» вор
Во Владимире задержан «велосипедный» вор. Им оказался 27-летний местный житель. По данным следствия, с ноября 2017 года по январь текущего года молодой человек проникал в подъезды домов, откуда похищал оставленные велосипеды, перекусывая тросовый замок. На его счету порядка 10 краж. Сумма ущерба оставила почти 200 тысяч рублей.
Похищенное имущество он продавал по заниженной стоимости.
В отношении вора возбуждены уголовные дела. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.
Автор: Владимирская служба новостей