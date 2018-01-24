В ставровском кафе торговали "паленкой"

В ставровском кафе торговали контрафактным алкоголем. По данным прокуратуры, во время обыска в заведении было обнаружено 43 бутылки водки различного объема, 6 бутылок мартини и 32 бутылки коньяка. Проверка показала, что весь алкоголь является подделкой. А на мартини вообще не было никакой маркировки. Вся продукция была изъята.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

Автор: Владимирская служба новостей