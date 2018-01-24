Сборная команда Владимирской области победила в групповых упражнениях юниорок по программе кандидатов в мастера спорта на Первенстве Центрального федерального округа России по художественной гимнастике. Соревнования проходили в Белгороде с 17 по 21 января.
Золотые медали владимирские спортсменки смогли завоевать, обойдя своих традиционных соперниц из Белгорода и Московской области. В состав нашей команды вошли Полина Коробова, Ангелина Байрам, Сабина Желялетдинова, София Митрузаева, Алина Нечаева и Полина Семенцова - все воспитанницы СДЮСШОР №5 по художественной гимнастике города Владимира.
Из 10 владимирских гимнасток, участвовавших в личном многоборье, в финал по программе 1 разряда вышла Ксения Субботина из владимирской СДЮСШОР №5. Спортсменка заняла 7 место из 20 финалисток-перворазрядниц.
Главный тренер сборной команды Владимирской области - Светлана Кагарлицкая, тренеры – Ольга Юркова, Оксана Прохоровская, Анастасия Савватеева-Субботина, хореограф – Аксана Минцева.
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