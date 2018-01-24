Во Владимире открылось отделение санаторно-курортного лечения для детей

В конце прошлого года во Владимире после реконструкции и капремонта открылось отделение санаторно-курортного лечения. Располагается оно на базе Детской городской поликлиники №1.

Здесь созданы все условия для проведения восстановительного лечения детей с пульмонологической патологией. К услугам юных пациентов – бальнеологическая лечебница с ваннами с функцией гидромассажа, душ Шарко, гидромассажные душевые кабины, ингаляторий, физиокабинеты, тренажеры, гимнастические стенки. Кроме того, для лечения и реабилитации закуплены аппарат для трансцеребральной импульсной электротерапии (электросон), массажное кресло, дефибриллятор, аппарат для локального и общего ультрафиолетового облучения, пневмотахометры, кислородный коктейлер и другое медицинское оборудование.

На ремонт, реконструкцию и приобретение оборудования из областного бюджета было выделено 10 млн. рублей. Теперь отделение полностью соответствует всем лицензионным требованиям для проведения санаторно-курортного лечения детей. К слову, это единственное отделение подобного рода на территории Владимирской области. Оно рассчитано на 75 мест и работает в круглосуточном режиме. Сюда можно попасть по направлению участкового врача-педиатра. Срок восстановительного лечения – 21 день. Все услуги для пациентов совершенно бесплатные и оказываются за счет средств областного бюджета.

В отделении предусмотрены родительские дни, чтобы дети не чувствовали себя оторванными от дома. Для юных пациентов организованы различные кружки и творческие занятия. Дети даже посещают спектакли театра кукол, а в определенные дни артисты проводят выступления в стенах детского санатория, причем на безвозмездной основе.

В штате отделения – 50 сотрудников. Это врачи-педиатры, педагоги начального и дополнительного образования, логопеды, физиотерапевт, медицинские массажисты, инструкторы по лечебной физкультуре, медицинские сестры и другие специалисты. Пациенты проходят не только медицинскую, но и психолого-педагогическую реабилитацию.

В планах департамента здравоохранения областной администрации – организация в отделении санаторно-курортного лечения курсов восстановительного лечения для детей с офтальмологической и ортопедической патологией, а также строительство бассейна.

Автор: Владимирская служба новостей