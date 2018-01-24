Жители 33 региона сами выберут проекты благоустройства

В 2018 году на проект «Формирование комфортной городской среды» во Владимирской области будет направлено около 450 млн. рублей. В программу войдет 71 муниципальное образование региона.

Напомним, впервые будет проведено прямое голосование. Проекты благоустройства, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы уже в этом году. Остальные будут дорабатываться и предлагаться для повторного обсуждения. Кроме этого, жителям будет предложено выбрать и наиболее понравившиеся дизайн-проекты.

Рейтинговые голосования рекомендовано провести в населенных пунктах численностью более 20 тысяч человек, для того, чтобы как можно больше жителей смогли принять участие в изменении к лучшему жизни в своих городах. В остальных населенных пунктах подобные голосования могут быть проведены по усмотрению органов местного самоуправления.

Во Владимирской области в обязательном порядке голосование за выбор общественных пространств пройдет в 8 городах: во Владимире, Муроме, Коврове, Александрове, Киржаче, Гусь-Хрустальном, Кольчугино и Вязниках. Голосование состоится 18 марта.

Этой процедуре будет предшествовать предварительный сбор предложений от жителей. Для этого в самых посещаемых местах будут установлены специальные, брендированные урны и размещены бюллетени. На основании собранных от жителей предложений будут сформированы итоговые бюллетени для рейтингового голосования.

Автор: Владимирская служба новостей