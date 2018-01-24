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24.01.2018 12:52
Во Владимирскую область прибыли делегации европейских стран
Во Владимирскую область прибыли делегации европейских стран. Во время визита гости познакомятся с работой государственных и общественных организаций нашего региона по реализации социальных, культурных программ и проектов для молодежи.
Также зарубежным делегатам презентуют проекты «Гастрономическая карта Владимирской области» и «Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболу».
Кроме того, иностранцы познакомятся с достопримечательностями Владимира и Суздаля, встретятся с руководством и студенческим активом Владимирского государственного университета, посетят Детский технопарк «Кванториум-33» и примут участие в мероприятиях, посвященных Дню студента.
Автор: Владимирская служба новостей