Во Владимирскую область прибыли делегации европейских стран

Во Владимирскую область прибыли делегации европейских стран. Во время визита гости познакомятся с работой государственных и общественных организаций нашего региона по реализации социальных, культурных программ и проектов для молодежи.

Также зарубежным делегатам презентуют проекты «Гастрономическая карта Владимирской области» и «Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболу».

Кроме того, иностранцы познакомятся с достопримечательностями Владимира и Суздаля, встретятся с руководством и студенческим активом Владимирского государственного университета, посетят Детский технопарк «Кванториум-33» и примут участие в мероприятиях, посвященных Дню студента.

Автор: Владимирская служба новостей