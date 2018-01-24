Церковь Покрова на Нерли подсветили

Губернатор Светлана Орлова и гендиректор компании «Российские сети» Павел Ливинский проинспектировали ход работ по переносу высоковольтных линий электропередачи за пределы территории комплекса «Боголюбовский луг - церковь Покрова на Нерли».

Напомним, по соглашению с администрацией Владимирской области «Россети» участвуют в возрождении исторического облика окрестностей вокруг церкви благодаря включению этого объекта в свою инвестиционную программу. В настоящее время завершаются работы по выносу ЛЭП за пределы особо охраняемой территории объекта культурного наследия федерального значения. Проект планируется завершить в первом квартале этого года. На эти цели направлено более 260 миллионов рублей.

Немаловажно, что сетевая компания также изыскала возможность профинансировать мероприятия по архитектурно-художественной подсветке памятника XII века – церкви Покрова на Нерли. Сейчас уникальный облик жемчужины белокаменного зодчества видно в тёмное время суток даже из вагонов проходящих поездов.





Автор: Владимирская служба новостей