Во Владимире вынесен приговор бизнесмену-мошеннику

Во Владимире вынесен приговор бизнесмену-мошеннику. По данным регионального Управления МВД, с 2013 по 2015 год мужчина создал свыше пятнадцати фиктивных фирм, на счета которых физическими и юридическими лицами, заинтересованными в уклонении от уплаты налогов, были переведены финансовые средства в сумме более одного млрд рублей. Оборот наличности превысил 250 млн рублей, а объем доходов фигуранта от конвертации безналичных денежных средств в наличные – почти 14 млн рублей. Кроме того, мошенник заключил ряд госконтрактов на поставку техники. Далее, путем перевода по фиктивным документам на расчетный счет фирм «однодневок» 480 млн бюджетный рублей, обвиняемый обналичил и легализовал деньги, исполнив условия лишь одного из трех госконтрактов.

В судебном порядке арестовано личное имущество фигуранта.

Суд приговорил бизнесмена к шести годам лишения свободы, отбывать которое ему предстоит в колонии общего режима.

Автор: Владимирская служба новостей