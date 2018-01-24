« назад
24.01.2018 11:59
На пожаре погибли двое мужчин
На пожаре погибли двое мужчин. Трагедия произошла накануне в Суздальском района. По предварительным данным, на пилораме в поселке Красногвардейский двое местных жителей после работы разместились в деревянной подсобке, развели печь и уснули. Находились они в нетрезвом состоянии.
Утром охранник почувствовал запах дыма, вышел с территории пилорамы и, увидев неладное в подсобке, бросился в помещение.
Он успел вытащить одного из рабочих на улицу и зашел назад для спасения второго. В это время в подсобке возник сильный открытый огонь.
В результате на пожаре погибли охранник предприятия и другой рабочий.
Предварительной причиной случившегося считают неосторожное обращение с огнем.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Автор: Владимирская служба новостей