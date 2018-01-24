На пожаре погибли двое мужчин

На пожаре погибли двое мужчин. Трагедия произошла накануне в Суздальском района. По предварительным данным, на пилораме в поселке Красногвардейский двое местных жителей после работы разместились в деревянной подсобке, развели печь и уснули. Находились они в нетрезвом состоянии.

Утром охранник почувствовал запах дыма, вышел с территории пилорамы и, увидев неладное в подсобке, бросился в помещение.

Он успел вытащить одного из рабочих на улицу и зашел назад для спасения второго. В это время в подсобке возник сильный открытый огонь.

В результате на пожаре погибли охранник предприятия и другой рабочий.

Предварительной причиной случившегося считают неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Владимирская служба новостей