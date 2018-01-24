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Новости
24.01.2018 10:10

Ограбили и убили пенсионеров
Ограбили и убили пенсионеров. Трагедия произошла в минувшую пятницу в поселке Красная Ушна Селивановского района. По данным следствия, к двум пожилым людям пришли молодые люди и стали требовать у них деньги. Женщина дала 150 рублей, поскольку больше в доме не было. Уходя, преступники прихватили с собой телевизор и подожгли занавеску. Выйти из горящего дома 86-летняя пенсионерка и ее 85-летний супруг-инвалид не смогли. 
Поймать молодых людей удалось по «горячим» следам. Поджигателями оказались двое 23-летних жителей поселка, один из которых ранее был судим. 
По данному факту возбуждены уголовные дела. Фигуранты заключены под стражу.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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