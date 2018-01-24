В ДТП пострадали двое детей

В ДТП пострадали двое детей. Авария произошла накануне в Суздальском районе. По данным регионального Управления МВД, на трассе «Владимир-Ю.Польский» автомобиль «ВАЗ-2115» выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Киа Рио».

В ДТП пострадали четверо человек: это пассажир «ВАЗ-2115» - 2-летняя девочка и трое пассажиров иномарки — 16-летний подросток и две 47-летние женщины. С различными травмами они были доставлены в больницу.

По факту автоаварии сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Автор: Владимирская служба новостей