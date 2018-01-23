Перед судом предстанут организаторы азартных игр

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 30 и 48-летнего жителей Московского региона.

Следствием установлено, что в 2014 году на территории городов Петушки и Покров по 14 адресам мужчины создали сеть игорных клубов.

Для проведения азартных игр использовалось электронное оборудование и покерные столы, нелегальный бизнес под жестким контролем московских организаторов поддерживали шестеро местных граждан. Лидерское положение в местной группе занимал 47-летний мужчина, следивший за финансовыми потоками. Куратором заведений в Покрове был назначен 30-летний парень, а его отец отвечал за техническую поддержку оборудования и ремонт мебели в клубах. Остальные участники организованной группы согласно распределенным ролям выполняли порученные функции по работе с клиентами.

Систематически правоохранительными органами фиксировались факты незаконного предпринимательства, из игровых залов в общей сложности было изъято около 300 единиц оборудования, установленные лица привлекались к уголовной и административной ответственности. Но организаторы игорных салонов продолжали «свое дело».

Осознавая масштаб теневого бизнеса, жители Москвы решили, что им нужен «свой человек» в полиции, который бы за денежное вознаграждение сообщал оперативную информацию о рейдах и проверках их заведений.

Летом 2014 года они вступили в такую договоренность с капитаном полиции оперуполномоченным ОЭБиПК отдела МВД России по Петушинскому району. Вплоть до мая 2017 года полицейский регулярно сообщал организаторам игорных заведений служебную информацию, предупреждая о мероприятиях правоохранительных органов.

Капитану полиции заинтересованные «бизнесмены» оформили две пластиковых карты на чужие имена, куда перечисляли деньги, общая сумма взяток, переданных полицейскому, составила 5 миллионов 623 тысячи 700 рублей.

Сложную конструкцию противоправной деятельности двух московских организаторов сети игорных заведений, шести жителей города Петушки, поддерживавших их теневое предпринимательство, а также оперуполномоченного ОМВД по Петушинскому району пресекли 25 июля 2017 года в ходе совместной операции региональных управлений Следственного комитета, ФСБ и МВД России.

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела 30 и 48-летнему жителям московского региона готовится предъявление обвинения в даче взятки сотруднику полиции в особо крупном размере.

Бывший оперуполномоченный ОЭБиПК отдела МВД России по Петушинскому району 29-летний капитан полиции, уволенный со службы 14 сентября 2017 года, уже предстал перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере в 5 миллионов 623 тысячи 700 рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он находится под домашним арестом. Следствием в порядке обеспечения судебных процессуальных решений арестовано личное имущество фигуранта в виде квартиры, двух земельных участков и двух автомобилей иностранного производства.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей