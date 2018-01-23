В отношении Виктора Шляхова возбуждено четвертое уголовное дело
В отношении бывшего директора комбината «Тепличный» возбуждено еще одно уголовное дело, четвертое по счету. Виктор Шляхов подозревается в получении взятки в крупном размере.
По версии следствия, в декабре 2016 года директор сообщил одному из контрагентов, что продолжение партнерских взаимоотношений возможно при определенных условиях. Предприниматель согласился передавать Шляхову деньги за заключение договора поставки. Сумма взятки составила более полумиллиона рублей.
Напомним, Шляхову уже предъявлено обвинение в получении взятки, по оценке следствия сумма составила более 2,5 миллионов рублей. Кроме того, бывшему директору предъявлено обвинение в хищении имущества комбината.
Сейчас он находится в СИЗО. Пробудет под стражей Виктор Шляхов до 5 марта 2018 года.
В судебном порядке арестовано имущество фигуранта общей стоимостью более 12 миллионов рублей.
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